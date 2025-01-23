المنتدى الأردني في بريطانيا يطالب إعادة العمل بنظام الفيزا الإلكترونية

وطنا اليوم:قام رئيس مجلس الأمناء للمنتدى الأردني في المملكة المتحدة حلمي الحراحشة ونائب رئيس مجلس الأمناء المستشار علي القدومي، اليوم الخميس، بتسليم رسالة رسمية إلى مكتب رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.

وتناولت الرسالة شرحًا مفصلًا لأوجه التعاون المثمر بين الشعبين الأردني والبريطاني، بما يشمل المجالات الأكاديمية، والمهنية، والاقتصادية، والثقافية. كما سلطت الضوء على العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين البلدين، مؤكدة على أهمية تعزيز هذه الروابط من خلال تسهيل إجراءات السفر والتواصل الاجتماعي.

ودعت الرسالة رئيس الوزراء إلى إعادة النظر في قرار وزيرة الداخلية الصادر في سبتمبر 2024، والذي أوقف إصدار التأشيرات الإلكترونية (ETA) للأردنيين. وأوضحت الرسالة أن هذا القرار أثّر سلبًا على شريحة كبيرة من الأردنيين سواء المقيمين في المملكة المتحدة أو المقيمين في الأردن، حيث كان نظام الفيزا الإلكترونية يسهل زيارات الأهالي والأقارب ويعزز التواصل الأسري والاجتماعي بين البلدين.

وأكد المنتدى في رسالته أن الغالبية العظمى من الأردنيين يحترمون القوانين الدولية المتعلقة بالهجرة، وأن هذا النظام كان يمثل وسيلة فعالة لتعزيز الروابط بين الشعبين. كما أشارت الرسالة إلى أن إعادة العمل بنظام ETA سيعكس روح التعاون والثقة المتبادلة بين البلدين، ويدعم استمرار العلاقات الإيجابية التي تطورت على مدار العقود الماضية.

يشار الى أن المنتدى الأردني في المملكة المتحدة يعد الممثل الرئيسي للجالية الأردنية في بريطانيا، حيث يعمل على تمثيل مصالحهم وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة