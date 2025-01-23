بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

المنتدى الأردني في بريطانيا يطالب إعادة العمل بنظام الفيزا الإلكترونية

23 يناير 2025
المنتدى الأردني في بريطانيا يطالب إعادة العمل بنظام الفيزا الإلكترونية

وطنا اليوم:قام رئيس مجلس الأمناء للمنتدى الأردني في المملكة المتحدة حلمي الحراحشة ونائب رئيس مجلس الأمناء المستشار علي القدومي، اليوم الخميس، بتسليم رسالة رسمية إلى مكتب رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.
وتناولت الرسالة شرحًا مفصلًا لأوجه التعاون المثمر بين الشعبين الأردني والبريطاني، بما يشمل المجالات الأكاديمية، والمهنية، والاقتصادية، والثقافية. كما سلطت الضوء على العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين البلدين، مؤكدة على أهمية تعزيز هذه الروابط من خلال تسهيل إجراءات السفر والتواصل الاجتماعي.
ودعت الرسالة رئيس الوزراء إلى إعادة النظر في قرار وزيرة الداخلية الصادر في سبتمبر 2024، والذي أوقف إصدار التأشيرات الإلكترونية (ETA) للأردنيين. وأوضحت الرسالة أن هذا القرار أثّر سلبًا على شريحة كبيرة من الأردنيين سواء المقيمين في المملكة المتحدة أو المقيمين في الأردن، حيث كان نظام الفيزا الإلكترونية يسهل زيارات الأهالي والأقارب ويعزز التواصل الأسري والاجتماعي بين البلدين.
وأكد المنتدى في رسالته أن الغالبية العظمى من الأردنيين يحترمون القوانين الدولية المتعلقة بالهجرة، وأن هذا النظام كان يمثل وسيلة فعالة لتعزيز الروابط بين الشعبين. كما أشارت الرسالة إلى أن إعادة العمل بنظام ETA سيعكس روح التعاون والثقة المتبادلة بين البلدين، ويدعم استمرار العلاقات الإيجابية التي تطورت على مدار العقود الماضية.
يشار الى أن المنتدى الأردني في المملكة المتحدة يعد الممثل الرئيسي للجالية الأردنية في بريطانيا، حيث يعمل على تمثيل مصالحهم وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:02

توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين الأردن وإسبانيا لتعزيز التعاون السياحي والثقافي

20:36

المشاقبة والخالدي ينهيان أزمة معلمي الإضافي في مخيم الزعتري

20:21

الاحتلال ينكل بعائلة الأسير الزبيدي في مخيم جنين

19:47

الأولى بعد الإبادة.. صلاة جمعة وتشييع قياديين بحماس في غزة

19:39

الجيش السوداني يفك الحصار عن القيادة العامة وسلاح الإشارة

19:33

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بوساطة طائرة مسيّرة

19:21

الحموري يعلن عن إطلاق منحة الشهيد الطبيب البرش

19:11

أبو عبيدة يعلن أسماء المجندات اللواتي سيتم الإفراج عنهن السبت

19:03

الجغبير: الاهتمام الملكي منح الصناعة الدافعية لمواصلة تطوير الإنتاج

16:46

غزة تسارع الوقت لتوفير المياه الصالحة للشرب

16:32

صورة ماسك المثيرة للجدل تظهر من جديد على مصنع تسلا في برلين

16:22

انطلاق أول شاحنة خضار من الأردن إلى ألمانيا عبر سوريا لأول مرة منذ 14 عاما

وفيات
وفيات الجمعة 24-1-2025وفيات الاربعاء 22-1-2025وفيات الثلاثاء 21-1-2025اللواء المتقاعد عامر محمد جلوق في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-1-2025