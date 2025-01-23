الأمير الحسن يختتم زيارة عمل إلى الكويت

وطنا اليوم:اختتم سمو الأمير الحسن بن طلال أمس الأربعاء، زيارة عمل إلى دولة الكويت التقى خلالها سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد.

وفي التفاصيل، شارك سموه في أعمال منتدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بعنوان “تمويل تنمية قطاع المياه في الشرق الأوسط وشمال افريقيا” والذي عقده الصندوق بالشراكة مع البنك الدولي.

وأشار سموه، في كلمة خلال المؤتمر إلى أن المنطقة العربية بالإضافة إلى عدة دول ومناطق اخرى تقع على خط الطول الخامس والثلاثين شرقًا وهو خط ليس فقط جيولوجيا وإنما خط جيوسياسي، يعتبر خطاً طولياً للحرب والنزاع حيث أن هناك تسعة صراعات جارية حالياً على طول هذا الخط غالبا ما تكون مدفوعة بتشابك معقد من العوامل السياسية، والعرقية، والاقتصادية، والبيئية.

وأضاف سموه، إن إعادة بناء نظام قائم على التعاون والتفاهم المتبادل واحترام الكرامة الإنسانية المشتركة هو ما يجب فعله لتحقيق الاستقرار في هذه المناطق المختلفة على طول الخط.

وأكد سموه ضرورة أن تحمل المشاريع التنموية أثرا إنسانيا واجتماعيا يركز على الكرامة الإنسانية كمبدأ أساسي وثابت.

ونوه سموه إلى أهمية التعاون والتكامل الإقليمي في تقاسم موارد رابطة المياه والطاقة والغذاء والنظام البيئي وذلك لمواجهة التحديات المختلفة بما فيها شح المياه والتغير المناخي.

وجدد سموه الدعوة إلى إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي يمثل صوتا حقيقيا من مناطق التنمية العربية إلى العالم، وإنشاء مجلس تعاون للدول المشاطئة للبحر الأحمر يعزز الاستقرار والكرامة الإنسانية على كلا جانبي البحر.

ولفت إلى أن الكرامة الإنسانية تعني الاعتراف بأن الفقر يشمل أبعاد ومؤشرات مختلفة، فلا بد من تبني سياسات قائمة على الودية الثقافية والاعتماد على بيانات مبنية على حقائق متينة يمكن تطبيقها لتعزيز الكرامة الإنسانية.

وعلى هامش المؤتمر التقى سموه رؤساء الصناديق العربية والإفريقية للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى الدكتور عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونوه سموه إلى أهمية التركيز على التنمية بمفهومها الكلي وجعل الكرامة الإنسانية وحق تقرير المصير للشعوب كافة محورا لمشاريع التنمية المختلفة.

كما التقى سموه الدكتور ماجد العازمي مدير عام بيت الزكاة الكويتي بالإنابة وجرى الحديث عن أهمية تفعيل الزكاة وتطوير مفاهيمها وآلياتها وبرامجها لتحقيق التنمية الشاملة، مع التركيز على دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موضوع الزكاة.

ودعا الدكتور العازمي إلى إنشاء مجلس عالمي للزكاة والوقف.