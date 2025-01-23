بدعم من أورنج الأردن: إطلاق مختبر تصنيع رقمي مبتكر في الجامعة الألمانية الأردنية

وطنا اليوم:في إطار تعاونها المستمر مع الجامعات الأردنية لتهيئة بيئة تُمكّن الشباب من الإبداع وتسهل اكتشاف طاقاتهم الكامنة، افتتحت أورنج الأردن مختبرها للتصنيع الرقمي في الجامعة الألمانية الأردنية، والذي يعد المختبر السادس ضمن البرامج التي تنفذ تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية (ODC).

وسيكون المختبر الجديد نافذة للطالبات والطلاب على العالم الرقمي من خلال التقنيات الحديثة المتوفرة فيه، فضلاً عن الدورات المجانية التي تنمّي مهاراتهم في مجالات التصميم والنمذجة الأوليّة باستخدام الحاسوب عبر أحدث البرمجيّات، وتمكنهم من التصنيع بواسطة تقنيات حديثة لبناء نموذجهم الأوّلي.

وأعرب الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، عن فخره بالشراكة الممتدة والمستمرة مع الجامعة الألمانية الأردنية، وأشار إلى أهمية افتتاح مختبر أورنج للتصنيع الرقمي باعتباره علامة فارقة في رحلة الشراكة بين الطرفين لتمكين الشباب وتعزيز الابتكار في التعليم. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام الطرفين بتزويد الطلاب بالأدوات والمهارات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى واقع وتحويل مشاريعهم إلى منتجات.

من جانبه، أشاد رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، بالشراكة الاستراتيجية بين الجامعة وأورنج الأردن من خلال عمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة، مؤكداً أن هذه الشراكة أثمرت عن إيجاد برامج وفرص تدريبية تُعنى بتدريب الشباب على الريادة والابتكار واكتساب المهارات الرقمية، إضافة إلى احتضان أفكار الطلبة وتحويلها إلى شركات ناشئة.

ومن الجدير بالذكر بأن حفل الافتتاح شهد حضور أعضاء اللجنة التنفيذية من أورنج الأردن وعدد من الإداريين في الجامعة الألمانية الأردنية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الصحافة والإعلام.

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