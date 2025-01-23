وطنا اليوم:بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تم اليوم الخميس الموافق 23-1-2025 في حرم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقد ورشة توعوية في معايير النزاهة الوطنية والشفافية وتوضيح مفهوم الفساد، وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى الموظفين بمعايير النزاهة الوطنية والشفافية، وتوضيح مفهوم الفساد، وأشكاله، وطرق الحد والوقاية منه.

وقد قدم الورشة الدكتور كمال العساف ممثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور عدد من موظفي الوزارة من مختلف المستويات الإدارية: وظائف الإدارة الوسطى، والوظائف التخصصية، والوظائف الإدارية والمهنية المساندة.

وتهدف الورشة التي نظمتها مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كمرحلة أولى من المحاضرات التوعوية التي تنوي الهيئة عقدها انطلاقاً من توجه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وخطة عملها الميدانية في القطاع العام إلى رفع وعي موظفي القطاع العام بمعايير النزاهة الوطنية والشفافية، وتوضيح مفهوم الفساد وأشكاله وطرق الحد والوقاية منه، كما تضمنت الورشة أيضاً استعراض رسالة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وآلية عملها وعدد من الأمثلة على الحالات التي وردت إليها وكيف تم التعامل معها في هذا المجال، وفي نهاية الورشة تم فتح المجال للنقاش وتوجيه الأسئلة للمحاضر الدكتور العساف والإجابة على جميع الاستفسارات التي أثارها الحضور، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم لاحقاً عقد ورش توعوية أخرى