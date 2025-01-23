مدير الأمن العام : قللنا من زمن الاستجابة إلى مستويات عالمية

وطنا اليوم:أكد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مديرية الدفاع المدني، مشيدًا بالجهود المبذولة على مدار الساعة من كوادرها في تقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء بكفاءة وسرعة للمواطنين والمقيمين وضيوف الأردن.

وخلال لقائه اليوم الخميس، في مبنى المديرية، مع مدراء وقادة مجموعات الإسناد الميدانية ورؤساء مراكز الدفاع المدني، نقل اللواء المعايطة، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، واعتزاز جلالته بالدور الحيوي الذي تقوم به كوادر الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات، داعيًا إلى الاستمرار في العمل على تطوير الأداء وتعزيز مستوى الخدمات.

وشدد مدير الأمن العام على أن المديرية تعمل وفق استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الحماية المدنية، وذلك من خلال رفد الدفاع المدني بالقوى البشرية المؤهلة وتزويدهم بأحدث الآليات والتقنيات، وبما يواكب أحدث التطورات ويعزز الثقة بالخدمات المقدمة، ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية.

وأشار اللواء المعايطة إلى الاهتمام الكبير بالوحدات المتخصصة مثل فريق البحث والإنقاذ الدولي وفريق المواد الخطرة والإنقاذ المائي وفرق مكافحة حرائق الغابات، حيث تم دعمها بالمعدات والتدريب اللازم للتعامل مع الحوادث الطارئة بكفاءة عالية.

وأشاد بمستوى التنسيق والعمل الجماعي بين الدفاع المدني وباقي وحدات الأمن العام وقوات الدرك، ما أسهم بشكل مباشر في تقليل زمن الاستجابة إلى أرقام قياسية عالمية، وعزز من قدرة المنظومة على مواجهة التحديات المتزايدة وتقديم خدمات أمنية وإنسانية متميزة.