الموافقة على توسعة مطار الملك الحسين الدولي في العقبة

وطنا اليوم:قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الموافقة على المخطط الشمولي لمطار الملك الحسين الدولي، ويشمل توسعة المطار، وبدء التحضير لطرحه كفرصة استثمارية للتطوير والتشغيل من شركة تطوير العقبة.

ويأتي القرار ضمن رؤية السلطة والمخطط الشمولي الحضري 2040 لمواكبة التغيرات الإقليمية والدولية، وبما يسهم في رفع تنافسية مطار العقبة على المستوى العالمي، وتطبيق أفضل المعايير العالمية في تشغيل وإدارة المطارات.

كما قرر المجلس خلال جلسة عقدت مساء الأربعاء الموافقة على الشروط المرجعية للفرصة الاستثمارية لإقامة فندق على قطعة أرض مميزة في المنطقة السكنية الثامنة، تحفيزا للقطاع السياحي وزيادة أعداد الغرف الفندقية في العقبة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل ضمن قطاع السياحة والفندقة والضيافة.

ووافق المجلس على تنظيم قطع أراض لغايات توفير مواقع اصطفاف لحافلات النقل التأجيري في العقبة، لتسهيل العمل على الشركات العاملة في قطاع النقل التأجيري، وذلك لاستكمال متطلبات الترخيص، إضافة إلى توفير أفضل الخدمات اللوجستية لضمان تشجيع هذه الشركات على تقديم أفضل الخدمات.

وأشار المجلس إلى الموافقة على تقديم التسهيلات لشركتين استثماريتين في القطاع الصناعي والقطاع التعليمي، مسجلتين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لبدء الاستثمار والإنشاء، وذلك ضمن رؤية السلطة في تشجيع وتمكين الاستثمار، بهدف تسهيل وتسريع استكمال إجراءات الترخيص اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي في العقبة.

وفي محور النمو المستدام، اطلع مجلس المفوضين على المخطط الشمولي لاستعمالات الأراضي في قرى لواء القويرة (الإقليم)، ووجه المجلس بدراسة تحديث وتطوير المخطط الحالي.

ويأتي هذا القرار لغايات استمرار النهج المتكامل في التخطيط الحضري والعمراني في “العقبة الخاصة” تماشيا مع المخطط الشمولي للمدينة لمواكبة التطورات والتغيرات الإقليمية، مما يسهم في تحقيق نمو حضري ذكي ومستدام، وتحسين جودة الحياة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة.

وفي محور الريادة والابتكار، ومحور تطوير المهارات وتنمية المجتمع المحلي، قرر المجلس الموافقة على دعم برنامج توعوي هادف يعنى بمحاربة آفة المخدرات، ويأتي القرار بهدف دعم الجهود الوطنية في حماية المجتمع من آفة المخدرات، حيث يسهم هذا البرنامج في تقديم فيديوهات توعوية تسلط الضوء على المخاطر والسلبيات التي تهدد حياة الأفراد في المجتمع وطرق الوقاية منها عبر رؤية توعوية شاملة.

كما وافق المجلس على مجموعة من القرارات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.