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شركة بوليفارد العبدلي يحصد جائزة “بيكاسو دور” الفضية عن حملة تطبيق الهاتف الذكي الإعلانية

23 يناير 2025
شركة بوليفارد العبدلي يحصد جائزة “بيكاسو دور” الفضية عن حملة تطبيق الهاتف الذكي الإعلانية

وطنا اليوم:حصد بوليفارد العبدلي مؤخرًا الجائزة الفضية من جوائز “بيكاسو دور” السنوية لعام 2025 في دورتها العشرين، وذلك ضمن فئة اللوحات الإعلانية المبتكرة ضمن المول (المراكز التجارية)، عن حملته الإعلانية لتطبيق الهاتف الذكي التي نفذها بالتعاون مع فريق شركة “وندرمان عمّان”.
تعكس هذه الجائزة التميز الإبداعي للبوليفارد والتزامه بالاتصال التسويقي المبتكر، مما يؤكد اهتمامه بتقديم تجارب مميّزة للجمهور، وترسيخ مكانته القوية بوصفه الوجهة الصديقة للمشاة والأكثر زيارة في المدينة، والخيار المثالي لأهالي المملكة والسياح الباحثين عن تجارب الترفيه والتذوق والتسوق الاستثنائية.
تنافس البوليفارد على هذه الجائزة مع حملات متنوعة من الأردن، أشرفت على تقييمها لجنة تحكيم دولية تألفت من خمسة مختصين في مجال الإبداع والإعلان برئاسة دينو بوربيدج، رئيس جائزة بيكاسو دور والخبير في مجال الإبداع الرقمي والإعلام إلى جانب أندرو رولينز، الخبير في الإعلان ومؤسس جوائز Epica.
يسهّل تطبيق البوليفارد على المستخدمين معرفة أماكن الاصطفاف المتاحة وكيفية الوصول إليها، كما يتيح لهم الحصول على المعلومات اللازمة حول المرافق والعلامات التجارية التي يحتضنها البوليفارد، إلى جانب الخدمات التي يقدمها، والأنشطة والفعاليات والبرامج المتنوعة التي يقيمها. ويحظى المستخدمون بفرصة الاستفادة من عروض وخصومات حصرية من المطاعم والمتاجر ومراكز الترفيه والألعاب في البوليفارد، مكافأةً لهم على اختياره الوجهة المفضلة لهم.
وكان البوليفارد قد حصد العام الماضي أيضًا الجائزة الفضية من جوائز “بيكاسو دور” السنوية في دورتها التاسعة عشرة، ضمن الفئة نفسها عن حملته الإعلانية لموسم رمضان 2023.


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