البنك الأردني الكويتي يفوز بجائزة أفضل نسبة حوالات صادرة لعام 2024

وطنا اليوم:حصل البنك الأردني الكويتي على جائزة أفضل نسبة حوالات صادرة (STP) لعام 2024 من جي بي مورغان تشيس، تقديراً لتميزه في تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة، خاصة في مجال الحوالات والمدفوعات الخارجية.

وتؤكد هذه الجائزة على قدرة البنك الكبيرة في معالجة المدفوعات بسرعة وأمان وبأقل نسبة خطأ ممكنة، مما يعكس التميز والاحترافية في الأداء المصرفي.

وتسلم الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي الجائزة من مدير مجموعة المؤسسات المالية في بنك جي بي مورغان تشيس، خلال زيارة وفد من البنك الأمريكي للبنك الأردني الكويتي، بحضور إبراهيم بيشه – رئيس الخزينة والمؤسسات المالية.

وقامت جي بي مورغان تشيس بمنح الجائزة للبنك الأردني الكويتي تقديراً لدقته في إنجاز حوالاته الخارجية، حيث أظهرت العمليات المصرفية الآلية للبنك نسبة دقة وصلت إلى 99.72%، ما يعكس التزام البنك بتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات عملائه في تنفيذ حوالاتهم بالدولار الأمريكي بأعلى مستويات السرعة والدقة، مع تقليل التكاليف والمخاطر.

في تعليق له حول الجائزة، قال البطيخي: “إن حصولنا على جائزة أفضل نسبة حوالات صادرة (STP) من جي بي مورغان تشيس هو بمثابة شهادة تقدير لجهود فريق العمل في البنك، وخصوصاً في دائرة الخدمات التجارية ودائرة الخزينة والمؤسسات المالية. هذا الإنجاز ما كان ليحدث لولا العمل الدؤوب والالتزام المستمر من زملائنا في جميع الأقسام. نحن فخورون بما حققناه وسنواصل السعي لتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا.”

تعتبر جائزة STP من الجوائز المرموقة التي تمنح سنوياً للبنوك التي تحقق أعلى مستويات الدقة في إنجاز حوالاتها الخارجية، وذلك تقديراً لامتثالها لمتطلبات التحويلات الآلية. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على مكانة البنك الأردني الكويتي كأحد البنوك الرائدة في تقديم خدمات الحوالات المصرفية المتطورة.