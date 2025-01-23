انتهت المرحلة …… وأصبحت من الماضي 

وطنا اليوم_ بقلم الدكتور خالد احمد الشلول

انتهت مرحلة كان عنوانها الاكبر * صمود شعب جبار *

انتهت مرحلة حملت العديد من الرسائل أهمها ” أن الحقوق الوطنية ليست للمساومة ” و” أن الاوطان أغلى من أي ثمن كان ” ، فمن غرب النهر بعثت رسائل للتاريخ ، ومن شرق النهر استطاعت الاردن بقيادتها الحكيمة أن تبعث للعالم أجمع نفس الرسائل بأنه ” مهما كانت الظروف فلن نساوم ولا بأي ثمن كان ” .

أما اليوم فإن المنطقة تدخل بمرحلة جديدة أشد حساسية من سابقتها فهي تحتاج إلى التوازن وإعادة التقييم الشامل لجميع السياسات ضمن موازين القوى في الإقليم بعد المستجدات داخل الأراضي السورية وبالتزامن مع ما حدث من تطورات في الأراضي الفلسطينية مما يفرض الحاجة إلى صياغة توازنات إقليمية ودراسة المصالح الاستراتيجية والاستعداد التام لتبعات المرحلة الحالية .

وبفضل الله فإن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه يملك الرؤية الشاملة لجميع التحديات الحالية والقادمة وقراءة المعطيات في المنطقة وما نتج من تطورات على الساحة الإقليمية .

فكان قد تساءل الكثيرون قبل ايام كيف لمنزل وسط مربعات سكنية كاملة في لوس انجلوس وما حوله من أشجار ينجو من حرائق التهمت كافة البيوت المجاوره وما حولها من جميع الجهات .

فالرسائل من هذه الحادثة كانت واضحة أنه ” مهما كانت قيمتك وقوتك وجبروتك فإن الله قادر على اهلاكك بأي وقت وتحت أي ظرف ومن كان مع الله فهو في حماية الله وأن الله قادر على أن ينجيه حتى لو كان وسط بركان ملتهب ”

وكان قد تساءل ويتساءل الكثيرون كيف لدولة بحجم الاردن ومقوماتها البسيطة المحدودة القدرة على الصمود وسط بركان ملتهب حولها .

فالرسائل كانت واضحة أيضا تتلخص بالايمان بالله والحكمة :

” فمن كان لديه اليقين بالله بأن النصر من عند الله وأن الرزق بيد الله وأن الاعمار بيد الله وحده ، فلا يمكن له أن يساوم تحت أي ظرف ولا بأي ثمن ” فنحن في الاردن لدينا اليقين التام بذلك بفضل الله وقيادتنا حكيمة قادرة على قراءة المعطيات والتعامل معها بكل شجاعة رغم صعوبتها ونحن شعب نعشق تراب هذا الوطن ونعي ما يدور حولنا فنلتف جميعا خلف القيادة متماسكين متكاتفين وبإذن الله تعالى لا يمكن أن نضعف يوما ما ”

فأفعال الشعب الأردني وقيادته الهاشمية كانت ومازالت وستبقى شاهداً على الأصالة الحقيقية ومعدن الأردنيين الأصيل 🇯🇴 فكان الاردن وما زال وسيبقى بإذن الله تعالى أخ لكل عربي وإسلامي .

فلا يحتاج الاخ الشكر من اخيه ، وما نفعله هو جزء بسيط من واجبنا تجاه الاخوه العرب والمسلمين جميعاً وسيبقى هذا البلد نبراساً للكرامه والعروبه والعطاء ان شاءالله .

الأردن عز وكرامة وشهامة ..

🇯🇴 و لا يتردد في تلبية نداء الحق لأنه ببساطة …الأردن 🇯🇴

سنبقى دائما أصحاب افعال لا أقوال

🇯🇴 فنحن الاردن وكفى

حمى الله الاردن ملكا وارضا وشعبا ..

وستبقى سوريا و فلسطين بلاد حرة أبية عربية

رحم الله شهداء غزة وفلسطين

وجميع اموات المسلمين

وجمعنا واياهم في جنات النعيم 🌷🌷