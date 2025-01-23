وصول الطائرة القطرية ١٣ إلى دمشق

وطنا اليوم:وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل على متنها مساعدات إنسانية تتضمن 19 طناً من المواد الغذائية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية.

وتأتي هذه المساعدات استكمالا للجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر لإغاثة الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والمساهمة في معالجة أوضاعهم الإنسانية.

وتعد هذه الطائرة القطرية الثامنة التي تهبط في مطار دمشق الدولي، والثالثة عشرة ضمن الجسر الجوي القطري، ما يؤكد اهتمام دولة قطر البالغ ودعمها الكامل للأشقاء في سوريا