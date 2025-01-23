تسهيل إصدار تصاريح العمل لأبناء غزة باعتماد البطاقة البيضاء

وطنا اليوم:التقى وزير العمل خالد البكار الخميس، في مقر الوزارة رئيس وأعضاء لجنة فلسطين النيابية لبحث مطالب أبناء قطاع غزة في الأردن.

وقال البكار إن هدف الوزارة من الإجراءات التي تتخذها لتنظيم سوق العمل وإعداد قاعدة بيانات لبيان احتياجات كل قطاع من العمالة غير الأردنية، مبينا أن وزارة العمل جهة إنقاذ قانون العمل والوزارة ملزمة بتطبيق أحكامه.

وأعلن الوزير بحضور ممثلين عن أبناء قطاع غزة في الأردن أنه سيتم تقديم التسهيلات الممكنة لإبناء قطاع غزة كونهم جزء من النسيج الوطني واعتماد البطاقة البيضاء الخاصة بأبناء قطاع غزة لغايات إصدار تصاريح العمل بدلا من جوازات السفر المؤقتة تسهيلا لهم بهذا الخصوص.

وقال الوزير إن الوزارة تشاطر اللجنة النيابية الحرص على مساعدة أبناء قطاع غزة في الأردن والتخفيف عليهم، لافتا إلى التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني لدعم أبناء قطاع غزة.

وأشار إلى ما قدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من جهود سياسية ودبلوماسية ومساعدات كإحدى أدوات صمود الأشقاء في فلسطين وأهل قطاع غزة على وجه الخصوص.

وأكد البكار للجنة النيابية أهمية التشاركية بين الحكومة ومجلس النواب، مثمنا الدور الرقابي المسؤول للمجلس.

بدوره استعرض رئيس لجنة فلسطين النيابية سليمان السعود مطالب أبناء قطاع غزة في الأردن، مؤكدا ضرورة التخفيف من معاناة الغزيين بالأردن خاصة فيما يخص وجودهم في سوق العمل.

ولفت إلى الدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم فلسطين بشكل عام وأهل قطاع غزة لدعم صمودهم على أرضهم، من خلال الجهود الأردنية التي قدمها لأهل غزة من مساعدات ومستشفيات ميدانية وجهود دبلوماسية.

وأكد نائب رئيس اللجنة حسين العموش ومقررها أحمد السراحنة وأعضاء اللجنة مصطفى العماوي وتيسير ابو عرابي والنائب هايل عياش على ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بشؤون العمل لأبناء قطاع غزة في الأردن.