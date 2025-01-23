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يديعوت : شركة متعددة الجنسيات ستراقب عودة الفلسطينيين لشمال غزة

23 يناير 2025
يديعوت : شركة متعددة الجنسيات ستراقب عودة الفلسطينيين لشمال غزة

وطنا اليوم:قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن شركة متعددة الجنسيات ستراقب وتدير المرور الآمن للسيارات وعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة.
وأضافت الصحيفة أن ممثلين عن شركة أمن أميركية وصلوا إسرائيل، حيث من المرتقب أن تُجري الشركة الفحص الأمني بمحور نتساريم لمنع عودة مسلحين لشمال غزة.
وأشارت إلى بدء عمليات الفحص الشامل في محور نتساريم استعدادا لرحلة تجريبية أولى نحو شمال غزة الأحد المقبل.
وبحسب وقف إطلاق النار، وفق الصحيفة نفسها، فلن يتم تفتيش المترجلين العائدين لشمال غزة، وإنما المركبات فقط.


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