حسّان يستقبل رئيس لجنة الشُّؤون الخارجيَّة بمجلس الشيوخ المصري

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان في رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، رئيس لجنة الشُّؤون الخارجيَّة بمجلس الشيوخ المصري حازم عمر، بحضور رئيس لجنة الشُّؤون العربيَّة والدَّولية والمغتربين في مجلس الأعيان الدكتور هاني الملقي.

وجرى خلال اللِّقاء التَّأكيد على عمق العلاقات الأخويَّة الرَّاسخة بين الأردن وجمهوريَّة مصر العربيَّة والتي يعكسها التَّعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، وإدامة التَّواصل والتَّنسيق للمواقف تجاه تطورات الأحداث في المنطقة ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللِّقاء مقرِّر لجنة الشُّؤون العربيَّة والدوليَّة والمغتربين العين علي العايد، والسفير المصري لدى المملكة محمد سمير.