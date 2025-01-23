استئناف الرحلات الجوية بين عمّان وبنغازي بواقع 3 رحلات أسبوعيا

وطنا اليوم:تنطلق، الخميس، أولى رحلات الملكية الأردنية إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية بعد توقف الرحلات لسنوات عدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الملكية الأردنية زيادة شبكة الخطوط والوجهات التي تصل إلى 45 وجهة حول العالم، وتسهيل حركة السفر بين البلدين بقصد العلاج والسياحة وخدمة رجال الأعمال وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وكانت الملكية الأردنية استأنفت الرحلات المباشرة والمنتظمة إلى مدينة طرابلس الليبية نهاية العام الماضي بمعدل 3 رحلات أسبوعيا.

وسمحت وزارة الداخلية لليبيين نهاية العام الماضي، السفر إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة شريطة حملهم جواز سفر ساري المفعول بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تأشيرة الدخول إلكترونيا.