بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الأوراق المالية تفرض كفالة إضافية على شركات الخدمات المالية المرخصة

23 يناير 2025
الأوراق المالية تفرض كفالة إضافية على شركات الخدمات المالية المرخصة

وطنا اليوم:قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في اجتماعه الأخير فرض كفالة إضافية على شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل كوسيط مالي لحساب الغير في البورصات الأجنبية والتي تتعامل بالعقود مقابل الفروقات.
ووفقا لقرار المجلس فإن مجموع الكفالات المطلوبة كحد أدنى من الشركات مقابل الترخيص بعد هذا القرار، يجب أن لا يقل عن مليوني دينار.
ومنح المجلس الشركات مهلة لتصويب أوضاعها وتقديم الكفالات المطلوبة، تنتهي بتاريخ 28 شباط المقبل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:02

توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين الأردن وإسبانيا لتعزيز التعاون السياحي والثقافي

20:36

المشاقبة والخالدي ينهيان أزمة معلمي الإضافي في مخيم الزعتري

20:21

الاحتلال ينكل بعائلة الأسير الزبيدي في مخيم جنين

19:47

الأولى بعد الإبادة.. صلاة جمعة وتشييع قياديين بحماس في غزة

19:39

الجيش السوداني يفك الحصار عن القيادة العامة وسلاح الإشارة

19:33

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بوساطة طائرة مسيّرة

19:21

الحموري يعلن عن إطلاق منحة الشهيد الطبيب البرش

19:11

أبو عبيدة يعلن أسماء المجندات اللواتي سيتم الإفراج عنهن السبت

19:03

الجغبير: الاهتمام الملكي منح الصناعة الدافعية لمواصلة تطوير الإنتاج

16:46

غزة تسارع الوقت لتوفير المياه الصالحة للشرب

16:32

صورة ماسك المثيرة للجدل تظهر من جديد على مصنع تسلا في برلين

16:22

انطلاق أول شاحنة خضار من الأردن إلى ألمانيا عبر سوريا لأول مرة منذ 14 عاما

وفيات
وفيات الجمعة 24-1-2025وفيات الاربعاء 22-1-2025وفيات الثلاثاء 21-1-2025اللواء المتقاعد عامر محمد جلوق في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-1-2025