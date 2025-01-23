انطلاق أعمال مؤتمر إغاثة القطاع الصحي في غزة بمبادرة أردنية واسعة

وطنا اليوم:انطلقت اليوم الخميس، في العاصمة عمان، أعمال مؤتمر إغاثة القطاع الصحي في غزة، الذي نظمته نقابة الأطباء الأردنية، بحضور ممثلين عن جهات رسمية ومنظمات خيرية ومهنية أردنية.

ويهدف المؤتمر إلى حشد الجهود لدعم القطاع الصحي في غزة، الذي يعاني أوضاعاً كارثية نتيجة استمرار الحرب.

تصريحات وأرقام مقلقة

وأكد وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد جابر خلال المؤتمر أن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة خلال أربعة أشهر فقط من الحرب تجاوز إجمالي عدد القتلى الأطفال خلال أربع سنوات من الحروب في مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، أوضح أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي أن أكثر من 16 ألف شخص فاقد للأطراف تم تسجيلهم في قطاع غزة، مشيراً إلى أن العدد في تزايد مستمر.

وأضاف أن الأردن قدم دعماً طبياً كبيراً لغزة تمثل في إرسال 2500 طن من المساعدات الطبية بقيمة وصلت إلى 31 مليون دولار.

كما أشار إلى تركيب 267 طرفاً صناعياً لمبتوري الأطراف في غزة ضمن مبادرة استعادة الأمل التي جاءت بتوجيهات ملكية.

جهود إعادة الإعمار

على صعيد آخر، كشف نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي عن تشكيل فريق مكون من 550 مهندساً أردنياً لتقييم الأضرار التي لحقت بالأبنية في غزة جراء القصف المستمر.

وأكد أن المؤتمر سيشهد تبني مشاريع متنوعة تهدف إلى دعم وإعادة إعمار القطاع الصحي والبنية التحتية.

رسالة تضامن أردنية

ويأتي المؤتمر ليؤكد التزام الأردن الثابت بدعم الشعب الفلسطيني في غزة، حيث تمثل الجهود الأردنية انعكاساً للروابط التاريخية والإنسانية بين الشعبين.

كما يعكس العمل المنظم من قبل النقابات المهنية والهيئات الخيرية والجهات الرسمية الأردنية رسالة تضامن قوية مع القطاع المحاصر.