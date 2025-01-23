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بيع هواء الستين يتفاعل: سلطية يطالبون فريحات بالاعتذار

23 يناير 2025
بيع هواء الستين يتفاعل: سلطية يطالبون فريحات بالاعتذار

وطنا اليوم_اكد مصدر بأن الأجهزة الأمنية استدعت الشاب” يائع هواء السلط بزجاجات ” الذي اثار سخطا كبيرا في مدينة السلط بعد ترويجه لبيع هواء المدينة في زجاجات بلاستيكية، وسط تجمهر كبير في شارع الستين ما أدى إلى التسبب باغلاق الطريق.

و عُرض الشاب على محافظ البلقاء سلمان النجادا، والذي أخذ عليه التعهدات اللازمة بعدم العودة إلى فعلته سواء إغلاق الطريق او بيع منتجات لا أصل لها.

وحاول الشاب تبرير فكرته أمام المحافظ، بأنه يريد مزج هواء مدينة السلط بهواء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبيعها بزجاجات لتبقى ذكرى لدى زوار المدينة، إلا أن محاولته باءت بالفشل..

وكان ظهر الشاب ببث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مروجا لمنتج جديد كما اسماه، وهو عبارة عن زجاجات هواء معبأة من هواء مدينة السلط.

ووقف الشاب في شارع الستين بمدينة السلط، وتجمهر حوله عدد كبير من الاشخاص، بينما هو يشرح عن منتجه الجديد، مفاخرا بالفكرة وبقدرته على إرسال هواء المدينة المنعش إلى أي مكان في العالم..

وروج الشاب لزجاجاته بأنها تحتوي على هواء السلط بنكهة فلسطينية لإطلالة الموقع على فلسطين وإطلاق اسم “القدس عربية” على شارع الستين.


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