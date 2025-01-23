الترخيص تطرح أرقام مركبات مميزة بالمزاد العلني

وطنا اليوم:أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتنسيق مع وزارة المالية واستناداً لأحكام نظام لوحات المركبات وتعديلاته رقم (٥٢) لسنة ۲۰۰٦ عن طرح مجموعة من الأرقام الأكثر تميزاً للبيع بالمزاد العلني الالكتروني من خلال الموقع الالكتروني لإدارة ترخيص السواقين والمركبات.

ودعت الراغبين بالمشاركة بالمزاد العلني الالكتروني، إنشاء حساب على موقع إدارة ترخيص السواقين والمركبات والتقدم بطلب مزاودة اعتباراً من اليوم ولحين انتهاء المزاد والاطلاع على الشروط والأحكام ودفع التأمينات المطلوبة والمحددة لكل رقم وهي مستردة .

وأشارت إلى أن المزاد العلني الالكتروني يبدأ على كل رقم وينتهي في نفس اليوم وحسب التواريخ والأوقات المبينة بالجدول أعلاه، مشيرة إلى أنه يتحمل من يرسو عليه المزاد نسبة من مصاريف نشر الإعلان .

ونوهت إلى أنه بعد انتهاء اول مزاد سيتم ترصيد مبلغ التأمين المزايدين ليتمكن المزايد الذي يرغب بالمزايده على باقي الارقام من استخدام المبلغ المرصد في حال كان يغطي مبلغ التأمين المطلوب وفي حال كان المبلغ لا يغطي قيمة التأمين المطلوب يمكن زيادة المبلغ ليغطي مبلغ التامين وسيتم وإعادة التأمين للبنوك عند إنتهاء المزادات.

وفي حال الترسية الأوليه على اعلى مزايد فذلك يعتبر تبليغ رسمي له بدفع مبلغ (10%) من قيمة اعلى مزايده خلال مدة اسبوع من تاريخ الترسية الأولية وخلاف ذلك يعتبر مستنكفاً وسيتم مصادرة قيمة التامين المقبوض وتحصيل ما تبقى من الـ (۱۰%) من قيمة اعلى مزايده لصالح الخزينة العامة.

وبعد قيام المزاود بدفع مبلغ الـ ( ۱۰%) من قيمة اعلى مزاودة يجب عليه دفع ما تبقى من ثمن الرقم خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يومياً من تاريخ إحالة المزاد عليه وغير ذلك يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في الرقم ويتم تطبق الشروط الجزائية للمستنكفين

يمكن الاشتراك بالمزاد من أي مكان لكل من يحمل رقم وطني اردني او من يحمل رقم شخصي من الجنسيات الأخرى.

ونشرت إدارة الترخيص الأرقام والشروط والمواعيد وفقًا للصورة المرفقة :