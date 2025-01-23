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السفارة السورية بعمّان تسهل مغادرة العائلات: 25 ألف جواز سفر مجانًا بأول أسبوعين من 2025

23 يناير 2025
السفارة السورية بعمّان تسهل مغادرة العائلات: 25 ألف جواز سفر مجانًا بأول أسبوعين من 2025

وطنا اليوم:أعلنت السفارة السورية في عمّان عن إصدار قرابة 25 ألف جواز سفر مجانًا في أول أسبوعين من العام الحالي، في خطوة تهدف إلى تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، وذلك وفقًا للقائم بأعمال السفارة إحسان الرمان.
وفي تصريح أضاف الرمان أن السفارة أصدرت أيضًا 15 ألف تذكرة مرور، التي تتيح للعائلات السورية مغادرة الأردن إلى سوريا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتيسير حركة اللاجئين السوريين.
وأوضح الرمان أن وزارة الخارجية السورية أصدرت تعليمات بضرورة تقديم خدمات إصدار الأوراق الثبوتية وتصديقها من السفارة بشكل مجاني، حيث أصدرت قرابة 4500 وثيقة في أول أسبوعين من عام 2025، حيث تهدف هذه الوثائق إلى تسهيل العودة للسوريين إلى بلادهم في إطار السياسة السورية لعودة اللاجئين.
وأضاف الرمان أن الأردن سمح للسوريين بمغادرة المملكة طوعًا باستخدام البطاقة الأمنية التي يحملها اللاجئون أو من خلال جوازات سفرهم حتى وإن كانت منتهية الصلاحية، مما يسهم في تسهيل عودتهم إلى بلادهم دون وجود أي تعقيدات.
وفيما يتعلق بالوضع السياسي في سوريا، أشار الرمان إلى أن “توقيت سقوط نظام الأسد تزامن مع منتصف العام الدراسي وفصل الشتاء، مما قد يعيق عودة العديد من السوريين في الوقت الراهن”، لكنه توقع أن يشهد فصل الصيف المقبل، عقب انتهاء العام الدراسي، عودة طوعية كبيرة للسوريين إلى وطنهم.
وشدد الرمان على أن موقف الأردن من وجود اللاجئين السوريين على أراضيه ثابت وواضح، مؤكّدًا أن العودة ستكون طوعية كما كانت منذ بداية الأزمة في عام 2011.
وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا ويوميًا بين السفارة والإدارة السورية الجديدة ووزارة الخارجية الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل تقييم ملف اللاجئين بشكل دقيق وفعال.


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