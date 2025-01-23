قرار صادم .. ترمب يوقف دخول اللاجئين الحاصلين على تصاريح الى الأراضي الأميركية

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيعلق قبول اللاجئين اعتبارا من 27 من الشهر الحالي، اذ أمر بإعداد تقرير حول إمكانية تغيير البرنامج جزئيًا من خلال مشاركة أكبر للولايات والسلطات المحلية.

وأصدر ترمب مذكرة مساء الأربعاء، يوقف فيها إجراءات دخول اللاجئين الذين حصلوا على تصاريح رسمية للولايات المتحدة، في إطار حملته الصارمة والشاملة على الهجرة، بحسب واشنطن تايمز.

وطلبت المذكرة من المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عدم نقل اللاجئين إلى مراكز العبور، حيث تم تعليق جميع عمليات معالجة الحالات، مشيرة إلى أن اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة سيستمرون في تلقي الخدمات وفق البرنامج المعتمد من وزارة الخارجية الأميركية.

وكان ترمب قد وعد في حملاته الرئاسية، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية للأراضي الأميركية، كما تشمل الإجراءات اتخاذ مسار قانوني لوقف دخول اللاجئين للأشخاص الفارين من الحروب أو الاضطهاد أو الكوارث.

وفي أعقاب أمر تنفيذي وقعه الاثنين بعد ساعات من تنصيبه، “تم إلغاء جميع الرحلات المنظمة مسبقا للاجئين للمجيء إلى الولايات المتحدة”، وفق رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها وزارة الخارجية إلى مجموعات تعمل مع الوافدين الجدد.

و طلبت المذكرة من المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عدم نقل اللاجئين إلى مراكز العبور وقالت إن جميع عمليات معالجة الحالات قد تم تعليقها أيضا.

وقالت إن اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة سيستمرون في تلقي الخدمات وفق البرنامج المعتمد.