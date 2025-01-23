الإفراج عن الداعية السعودي الشيخ بدر المشاري

وطنا اليوم:أفرجت السلطات السعودية عن الداعية الشيخ بدر المشاري، بعد اعتقال دام لأكثر من سنة، وفق ما أعلن مقربون من الداعية الشهير.

واعتقل الشيخ بدر المشاري لأول مرة في تموز عام 2023.

ويعتبر الشيخ المشاري من أشهر رجال الدين السعوديين، ولد في عام 1973.

وتخرج من كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، له العديد من المؤلفات الدينية وشارك في العديد من البرامج التلفزيونية