بائع هواء السلط بزجاجات أمام محافظ البلقاء

وطنا اليوم:علم أن الأجهزة الأمنية استدعت الشاب الذي اثار سخطا كبيرا في مدينة السلط بعد ترويجه لبيع هواء المدينة في زجاجات بلاستيكية، وسط تجمهر كبير في شارع الستين ما أدى إلى التسبب باغلاق الطريق.

وعُرض الشاب على محافظ البلقاء سلمان النجادا، والذي أخذ عليه التعهدات اللازمة بعدم العودة إلى فعلته سواء إغلاق الطريق او بيع منتجات لا أصل لها.

وحاول الشاب تبرير فكرته أمام المحافظ، بأنه يريد مزج هواء مدينة السلط بهواء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبيعها بزجاجات لتبقى ذكرى لدى زوار المدينة، إلا أن محاولته باءت بالفشل.