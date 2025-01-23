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محمد بن سلمان يهنئ ترامب ويكشف عن خطط لاستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة

23 يناير 2025
محمد بن سلمان يهنئ ترامب ويكشف عن خطط لاستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة

وطنا اليوم:أكدت المملكة العربية السعودية رغبتها في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار. حيث أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مساء الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية.
ونقل ولي العهد خلال الاتصال تهنئة خادم الحرمين الشريفين وتهنئته بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة، وتمنياتهما للشعب الأميركي الصديق التقدم والازدهار بقيادة الرئيس ترامب، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية – “واس”.
وجرى خلال الاتصال بحث سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.
كما تناول الاتصال بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث أشار ولي العهد إلى قدرة إدارة الرئيس بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار، مؤكدًا رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.
من جهته، عبر الرئيس الأميركي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد على تهنئتهما، مؤكدًا حرصه على العمل مع قيادة المملكة العربية السعودية على كل ما من شأنه خدمة مصالحهما المشتركة.


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