البيت الأبيض يعلن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية

وطنا اليوم:وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يعيد تصنيف جماعة الحوثي في اليمن “منظمة إرهابية أجنبية”، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأربعاء.

وكان الرئيس السابق جو بايدن وبعد توليه منصبه عام 2021، قد ألغى هذا التصنيف الذي وقعه ترامب قبيل انتهاء ولايته الأولى.

وجاءت خطوة بايدن في استجابة لمخاوف منظمات إغاثة من اضطرارها إلى الخروج من اليمن في ظل هذا التصنيف، باعتبار أنها ملزمة بالتعامل مع الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.

ولكن بعد أسابيع من اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأ الحوثيون بشن هجمات استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن تضامنا مع فلسطين.

كما أعلنوا أن المصالح الأمريكية والبريطانية تشكل “أهدافا مشروعة” لهم.

وردا على ذلك، أعادت إدارة بايدن العام الماضي إدراج الحوثيين، أو أنصار الله وفق اسمهم الرسمي، في قائمة “الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص”، وهو تصنيف أقل حزما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وتهدف الخطوة التي اتخذتها إدارة ترامب الأربعاء إلى إعادة فرض التصنيف الأكثر تقييدا لـ”المنظمات الإرهابية الأجنبية”.

وأورد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب أن الحوثيين “شنوا هجمات كثيرة على بنى تحتية مدنية، بينها هجمات عدة على مطارات مدنية في السعودية”، بالإضافة إلى إطلاقهم “أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.

لكن عملية التصنيف الجديدة قد تستغرق أسابيع قبل دخولها حيز التنفيذ.