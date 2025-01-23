الأمن يدعو إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور

وطنا اليوم:استعرض التقرير المروري أبرز جهود الإدارات المرورية المستمرة على مدار الساعة والمتمثلة بسحب وتفريغ حركة السير ورفع أية عوائق قد تؤثر على الحركة المرورية الصباحية بالتزامن مع جاهزية تامة للتعامل مع الحركة العكسية باتجاه المحافظات مع نهاية الأسبوع.

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية في حديثهما لإذاعة الأمن العام السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور وتفقد الجاهزية الفنية للمركبات وصلاحيتها للمسير على الطرقات والقيادة بسرعات اقل من السرعات المقررة على الطرق والابتعاد عن التتابع القريب وتغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم استخدام المكابح واستخدام الغيارات العكسية لمركبات الشحن لتجنب وقوع الحوادث والانزلاق على الطرق التي تشهد هطولات مطرية في ظل ما تشهده المملكة من حالة جوية وما يرافقها من هطول للمطر.

من جانبه قال ضابط عمليات الدوريات الخارجية إن الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة انسيابية ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية.

وأضاف أنه تم التعامل خلال 24 ساعة الماضية مع حادث تدهور لمركبة تحديدا عند مثلث غور المزرعة باتجاه العقبة نتج عن الحادث إصابة متوسطة وتم إسعافها إلى مستشفى الغور الصافي.

وأضاف أنه تم التعامل خلال الفترة الصباحية مع حادث تدهور لمركبة ما قبل الجامعة الهاشمية باتجاه الزرقاء نتج عنه إصابتين وإسعافهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

مندوب إدارة السير أكد انتشار مجموعات السير على كافة الطرق الرئيسية، وأمام الجسور، والأنفاق، والدواوير، ومداخل العاصمة للحافظ على انسيابية الحركة المرورية.

وأشار إلى التعامل خلال الفترة الصباحية مع عدد من الإعاقات المرورية أبرزها التعامل مع تدهور مركبة على لوب جسر الظاهر باتجاه الشفا دون وقوع إصابات كما تم التعامل مع تدهور مركبة ما بعد جسر ياجوز لاتجاه إشارات النبعة دون وقوع إصابات وأيضا تم التعامل مع تعطل مركبة بعد محطة المناصير باتجاه الملتقى وتم إجراء اللازم ورفع العوائق عن الطرق.

من جانبه قال مساعد رئيس قسم سير إربد الرائد سليم الزواهرة إن مناطق الاختصاص تشهد حركة سير نشطة وانسيابية مؤكدا الانتشار الواسع لمرتبات السير ضمن مناطق الاختصاص للتعامل مع أي إعاقات مرورية قد تؤثر على انسيابية حركة السير كما أكد أن جميع خطوط النقل في المجمعات كمجمع عمان والمجمع الشمالي ومجمع الأغوار تعمل بانتظام مؤكدا الانتشار الواسع لمرتبات السير في الميدان لضمان الوصول الآمن للمواطنين إلى وجهاتهم المختلفة.

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على خلال الأربع وعشرين ساعة.