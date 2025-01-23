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بن سلمان يخطط لاستثمارات مع ترامب.. والأخير يشكر السعودية

23 يناير 2025
بن سلمان يخطط لاستثمارات مع ترامب.. والأخير يشكر السعودية

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مساء الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقل ولي العهد السعودي تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشخصية للرئيس ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة، معرباً عن تمنيات القيادة السعودية للشعب الأميركي مزيداً من التقدم والازدهار تحت قيادة فخامته.

 

وبحث الطرفان خلال الاتصال، سبل تعزيز التعاون بين السعودية والولايات المتحدة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز الجهود الثنائية لمكافحة الإرهاب.

 

كما تناول الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث أعرب ولي العهد السعودي عن ثقته بقدرة إدارة الرئيس ترامب على تحقيق إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة في الولايات المتحدة.

 

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى تطلع السعودية للاستفادة من هذه الإصلاحات من خلال توسيع شراكاتها الاستثمارية والتجارية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن السعودية تخطط لاستثمارات تبلغ 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، مع إمكانية زيادتها حال توفرت فرص إضافية.

 

من جانبه، أعرب الرئيس الأميركي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على التهنئة، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون والعمل مع السعودية لما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. (الشرق الأوسط)


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