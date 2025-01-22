كتائب القسام: تفجير عبوة بجرافة للاحتلال قرب سينما جنين

وطنا اليوم_أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تفجير عبوة بجرافة للاحتلال الإسرائيلي قرب سينما جنين وسط المدينة شمال الضفة الغربية.

وكانت كتائب القسام أفادت عبر تلغرام بأنها اشتبكت مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والقنابل محلية الصنع في بلدتي “عرابة” و”فحمة” غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

ويُذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق عملية عسكرية في جنين ومخيّمها شماليّ الضفة الغربية تحت اسم “الجدار الحديدي”، أسفرت عن استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات، وذلك بعد يومين من دخول اتفاق وقف النار في غزة حيّز التنفيذ.