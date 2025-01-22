إدارة دونالد ترامب تقبل استقالة السفيرة الأميركية في الأردن يائيل لامبرت

وطنا اليوم_قبلت إدارة الرئيس دونالد ترامب استقالة السفيرة الأميركية في الأردن يائيل لمبرت، وفق مصدر دبلوماسي افاد مدار الساعة.

وعُينت يائيل لمبرت سفيرة للولايات المتحدة في الأردن في العام 2023.

من هي السفيرة يائيل لمبرت:

قبل تولي مهامها الرسمية في الأردن، شغلت يائيل لمبرت مناصب كثيرة، من أهمها:

مساعدة وزير الخارجية بالوكالة والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية لمكتب شؤون الشرق الأدنى.

القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في لندن من كانون الثاني إلى تموز 2021، والقائم بمهام نائب رئيس البعثة لمدة عامين قبل ذلك.

نائب مساعد وزير الخارجية بالوكالة لمصر وشمال إفريقيا من حزيران 2017 إلى كانون الأول 2018.

المدير الأعلى لشؤون بلاد الشام و”إسرائيل” ومصر في مجلس الأمن القومي من 2014 إلى 2017.