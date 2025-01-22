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ولي العهد يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

22 يناير 2025
ولي العهد يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأربعاء، في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دورته الخامسة والخمسين، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.
ويعقد المنتدى تحت شعار “التعاون من أجل العصر الذكي”، بمشاركة قادة دول ورؤساء تنفيذيين لشركات عالمية ورواد أعمال.
ويركز المنتدى على مفاهيم إعادة بناء الثقة وإعادة تصور النمو، والاستثمار في الأفراد وحماية الكوكب والصناعات في العصر الذكي، وإدارة التحول العادل والشامل في قطاع الطاقة، والتحديات الإقليمية والعالمية المشتركة.
وحضر سموه جانبا من جلسة حوارية تناولت سبل تطوير المهارات وتعزيز الإنتاجية في عصر الذكاء الاصطناعي.
وتطرقت الجلسة إلى المبادرة التي أطلقها المنتدى عام 2020، لتعليم وتعزيز مهارات مليار شخص في العالم بحلول عام 2030، بما يسهم في توفير وظائف أفضل، ومعالجة الفجوات في المهارات الناجمة عن التطور التكنولوجي السريع.
وناقشت الجلسة استراتيجيات تحسين المهارات، خاصة بين الشباب، وسبل تعزيز النمو الاقتصادي وإعداد القوى العاملة للمستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.


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