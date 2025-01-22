أبو صعيليك: مقابلات توظيف حكومية مسجلة بالصوت والصورة

وطنا اليوم:عقدت كتلة الميثاق النيابية، اليوم الأربعاء، أجتماعا برئاسة النائب مازن القاضي، مع وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعليك، لمناقشة خارطة تحديث القطاع العام وتقدم سير العمل بها.

واستعرض أعضاء الكتلة الملاحظات التي تم تقديمها من قبل المؤسسات والموظفين حول مكونات الخارطة وخاصة نظام إدارة الموارد البشرية والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز 2024.

وقالوا إن أبرز الملاحظات تتمثل بقضايا مثل الإجازة بدون راتب والتعديلات المقترحة على أسس الترفيعات التي كانت سارية في نظام الخدمة المدنية السابق، مع مراعاة الثقافة المؤسسية في القطاع الحكومي.

وأكدوا ضرورة إعادة تقييم مؤسسات القطاع العام لتوحيد المرجعية في القطاعات المختلفة بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين جودة الخدمة المقدمة من قبل موظفي القطاع العام.

من جهته، أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير ابو صعيليك، أنّ نظام إدارة الموارد البشرية، ينص على تشكيل لجنة لتخطيط الموارد البشرية في القطاع العام فاعتبارًا من جدول التشكيلات القادم، سيكون هناك نسق جديد حول بعض الوظائف.

وقال أبو صعيليك، إنّ بعض الوظائف الواردة في التشكيل ستخرج منه، وستدخل وظائف أخرى أو الموصوفة بوظائف المستقبل.

واوضح أنّ لجنة التخطيط ستشكل ويبدأ عملها بعد توشيح النظام بالإرادة الملكية السامية ونشره بالجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أنّه سيتم إعادة النظر ببعض الوظائف التي خرجت من سوق العمل في العالم كوظيفة “مأمور مقسم” التي لن يجدها المواطن كثيرًا في جدول التشكيلات المقبلة.

وبين انّه سيتم الإعلان عن الوظائف الجديدة في مواقع الدوائر، والصحف الرسمية، وتستقطب من خلال مركز الكفايات الحكومي الذي من المقرر افتتاحه منتصف الشهر المقبل، حيث ستنعقد فحوص الكفايات لأي وظيفة حكومية فيه، ويستطيع التعامل مع أكبر عدد من المتقدمين.

وبين أنّ الناجحين في فحص الكفايات الحكومي سينتقلون لإجراء مقابلات مسجلة بالصوت والصورة، لتعزيز الشفافية والنزاهة لعملية الاستقطاب.