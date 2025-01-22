البحوث الزراعية ينفذ دورة تدريبية لتمكين صغار المزارعيين حول الممارسات الفضلى في إنتاج الفراولة في محافظة مادبا

وطنا اليوم – نفذ المركز الوطني للبحوث الزراعية في إطار المتابعة الحثيثة من وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بتمكين صغار مزارعي حول انتاج الفراولة في محافظة مادبا من خلال دورة تدريبية متقدمة حول “الممارسات الفضلى في إنتاج الفراولة ” ، ضمن انشطة مشروع تنمية الإقتصاد و الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية و بالشراكة مع مجموعة من الشركاء ، بتنسيق وتوجيه فريق من خبراء المركز الوطني “.

وقال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد ابوحمور أن هذه الدورة تأتي في إطار بناء قدرات صغار مزارعي حول إنتاج الفراولة محافظة مادبا ، حيث استهدفت الدورة 32 مزارع .

واضاف أبوحمور أن المركز مواكب على بناء قدرات المزارعين في العديد من العلوم الزراعية وخاصة المتعلقة في مواجهة التحديات المناخية والبيئية وشح الأمطار لاسيما هنالك ممارسات زراعية تتطلب منا التشبيك والتعاون مع الشركاء لإيجاد افضل الممارسات الزراعية الجيدة وخاصة الأمراض و الآفات الزراعية والتي ستنعكس إيجابا على جودة المنتج الأردني وبالتالي سينعكس أيضاً على القيمة المضافة للمنتج والتسويقية.

ونوهت منسق المشروع الدكتورة منار التلهوني رئيس قسم بحوث الخضار في المركز الوطني للبحوث الزراعية أن المشروع يشمل اربع محافظات البلقاء ،مادبا عجلون واربد ويستهدف 600 مزارع خلال سنتين و هذا التدريب أحد سلسلة التدريبات التي يعكف المركز الوطني للبحوث الزراعية على تنفيذها لخدمة صغار المزارعيين على الطرق المثلى والعمليات الزراعية التي تسهم في زيادة إنتاجية عدد من المحاصيل الزراعية في المحافظات المستهدفة.

واشارت المهندسة أسمهان حتر الى ان الدورات الثلاث والتي استمرت لمدة ( 4 أيام) في محافظة مادبا استهدفت 73 مزارع، وسيكون لها انعكاس واضح على تطوير القطاع الزراعي ونحن مستمرون مع المركز الوطني في بناء قدرات المزارعين ، حيث حرص المركز على أن تغطي كافة الثغرات والمعوقات التي تواجه صغار مزارعي انتاج الفراولة.

وبينت حتر أن هذه الدورة تأتي إستنادًا إلى مخرجات دراسة سلسلة القيمة لمحصول الفراولة و المنفذه في محافظة مادبا وهي من ضمن المناطق المستهدفة بالمشروع ، و تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الآمنة، مع التركيز على الحفاظ على البيئة واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.