البنك الأردني الكويتي يختتم عام 2024 بحصوله على 7 جوائز عالمية تعزز ريادته في السوق المصرفي

وطنا اليوم:عزز البنك الأردني الكويتي موقعه الريادي في القطاع المصرفي بحصوله على عدد من الجوائز العالمية المرموقة لعام 2024، والتي تأتي تقديراً لتميزه في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتطورة.

وتمكن البنك على مدار السنوات الماضية من إثبات قدرته على تحقيق إنجازات استثنائية عاماً بعد عام ترجمة لرؤية استراتيجية طموحة واستثمار مستدام في تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات العملاء وتفوق توقعاتهم.

من بين هذه الجوائز، حصد البنك جائزة “أفضل بنك محلي للخدمات المصرفية الخاصة في الأردن” من مجلة يوروموني، وذلك بفضل التفوق الذي حققه في تقديم خدمات مخصصة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة.

كما منحت مجلة يوروموني البنك جائزة “أفضل بنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)” تقديراً لدوره الريادي في دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياته الأساسية منذ إطلاق تقرير الاستدامة الأول له في عام 2020. بالإضافة إلى جائزة “أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة”، مؤكداً على التزامه المستمر بتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي.

من جانب آخر، كرمت مجلة Global Banking & Finance Review البنك بجائزة “أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية” للسنة الثانية على التوالي، وذلك اعترافاً بإسهاماته البارزة في تحقيق التنمية المجتمعية والنمو المالي. كما منحته نفس المجلة جائزة “أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن”، وذلك نظير الحلول المصرفية الرقمية والخدمات المالية المبتكرة التي يقدمها.

كما تم تكريم البنك بجائزة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من مجلة Asian Banking and Finance، وذلك عن إطلاق المساعد الشخصي المالي “ماسة” (MASA) على تطبيق الموبايل البنكي JKBMobile، الذي يتيح تجربة مصرفية متقدمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتوج البنك عام 2024 بحصوله على جائزة أفضل نسبة حوالات صادرة (STP) لعام 2023 من سيتي بنك، تأكيداً على جودة خدمات الحوالات والمدفوعات التي يقدمها.

وأعرب الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي، عن فخره واعتزازه بالحصول على هذه الجوائز التي تعكس الجهود التي يبذلها البنك لتحقيق التميز في تقديم الخدمات المصرفية وتحقيق رضا عملائه، مؤكداً التزام البنك الأردني الكويتي وفريق عمله بمواصلة الابتكار وتطوير الحلول المصرفية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعزز من مكانة البنك كشريك موثوق في القطاع المصرفي محلياً وعالمياً.