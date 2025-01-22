التنمية والمعونة يوقعان اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي

وطنا اليوم:وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي ألبرتو كوريا مينديز، اليوم الأربعاء،، اتفاقية تعاون في مجال تعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة من برامج الوزارة.

وقالت بني مصطفى، إن الوزارة تعتز بالشراكة الفاعلة مع برنامج الأغذية العالمي، وإن التعاون معها في إطار هذه الاتفاقية، يخدم أهداف الوزارة وصندوق المعونة الوطنية لتقديم الخدمات بأفضل وأسرع طريقة ممكنة.

وأشارت إلى أهمية التعاون في العديد من المجالات مع برنامج الأغذية العالمي، في إطار الخدمات المقدمة التي تعتبر جزءاً أصيلا من برامج الوزارة والصندوق، ومن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الحالية والمحدثة، وتعمل الوزارة على تنفيذها ضمن الرؤى والأهداف التي أشارت إليها التوجيهات الملكية في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان.

وأضافت، أن التعاون بين الجانبين سيشمل تطوير برامج الوزارة والصندوق المتعلقة ببناء سبل العيش وتعزيز الإنتاجية، وتعزيز النظم التحويلية في مجال تطوير الإطار الشامل للمتابعة والتقييم والنتائج للوزارة وللاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وتحسين آلية الشكاوى والتغذية الراجعة، وتعزيز التأهُّب للطوارئ والقُدرة على الاستجابة للصدمات.

وأعربت بني مصطفى، عن تطلعها لاستمرار الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، مشيدة بجهود فريق البرنامج والعاملين في الوزارة وصندوق المعونة الوطنية للوصول لتحقيق مستويات أفضل في مجال الخدمات الاجتماعية.

وعلى ذات الصعيد ، وقعت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي اتفاقية تعاون بين الصندوق وبرنامج الأغذية.

من جانبه، أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، مشيرا إلى أهمية استمرار كافة سُبل التعاون مستقبلاً.