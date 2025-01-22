الأردن ضمن قائمة أفضل وجهات السفر بالعالم لعام 2025

وطنا اليوم:صنفت بوابة BBC Travel الإعلامية العالمية الأردن ضمن أفضل الوجهات السياحية للسفر لعام 2025.

وجاء الأردن في المرتبة الثالثة عشر بالتصنيف ضمن قائمة أفضل وجهات السفر لعام 2025.

وتشمل القائمة بالترتيب دومينيكا، ناوشيما- اليابان، الدولوميت- إيطاليا، جرينلاند، ويلز، غرب نيوفاوندلاند ولابرادور- كندا، توسكون أريزونا- الولايات المتحدة، أستراليا الغربية، سريلانكا، بنما، جبال الريف بالمغرب، برادفورد- إنجلترا، الأردن، وادي ها، بوتان، هاواي، أوزبكستان، جزر هايدا جواي، ساحل الزمرد-نيكاراجوا، جزيرة مان، منطقة جيلجي بالتستان الباكستانية، جزر الأزور، كانساس سيتي بولاية ميسوري- الولايات المتحدة، بوليفيا، بوتسوانا، أوسلو- النرويج.

وقالت الهيئة البريطانية في دليلها الافتتاحي لأفضل الأماكن للسفر لهذا العام، إنها أرادت تسليط الضوء على عدة مواقع يبلغ عددها 25، حيث تقدم هذه المواقع تجارب سفر لا تصدق، وتستخدم السياحة لدعم المجتمعات المحلية وحماية البيئة والحفاظ على تراثها الثقافي الفريد.

وأشارت الهيئة في تصنيفها إلى الأردن بأنه يعتبر موطنا لبعض من أكثر المناظر الطبيعية الصحراوية الخلابة في العالم والعاصمة القديمة لإحدى أكثر الحضارات غموضًا في التاريخ، ولا تفشل الأردن أبدًا في إثارة الدهشة.

وأضافت أن الأردن كانت تبني سمعتها بهدوء كوجهة مفضلة في الشرق الأوسط لمحبي المغامرات في الهواء الطلق.

وفي عام 2023، تم افتتاح مسار جديد مذهل للمشي لمسافات طويلة يبلغ طوله 120 كيلومترًا ويمتد على مدى 10 أيام، ويُعرف باسم مسار وادي رم، والذي ينسج عبر الجدران الحمراء لوادي رم الشهير في الأردن، ويتتبع المناظر الطبيعية الغريبة التي ظهرت في أفلام حرب النجوم والكثبان الرملية والمريخي.

اعتاد الزوار التنقل عبر الصحراء هنا في جولات بسيارات الدفع الرباعي، لكن مشروع السياحة المجتمعية هذا يعزز شكلًا أبطأ وأكثر استدامة للسفر يحمي النظام البيئي الدقيق للصحراء مع الحفاظ على التراث الثقافي الغني للمجتمع البدوي المحلي.

وفي أماكن أخرى، يزخر الأردن بـ 33 نظامًا بيئيًا بريًا وبحريًا محميًا، في محمية وادي الموجب للمحيط الحيوي (أدنى محمية طبيعية في العالم على ارتفاع 410 أمتار تحت مستوى سطح البحر)، يمكن للزوار البحث عن الوعل النوبي الذي يعيش في الصحراء أثناء التسلق والسباحة والانزلاق في طريقهم عبر مضيق من الحجر الرملي إلى قاعدة شلال متدفق.

ومحمية ضانا للمحيط الحيوي (أكبر محمية في الأردن)، هي موطن لـ 180 نوعًا من الطيور و 25 نوعًا من الثدييات المهددة بالانقراض.

وتدعم الشعاب المرجانية الغنية في محمية العقبة البحرية، التي أضيفت إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للمناطق المحمية والمحفوظة في يناير 2025، أكثر من 500 نوع من الأسماك ومشهد غوص متنامٍ.

ونوهت الهيئة إلى أنها قامت بتجميع القائمة مع مدخلات من صحفيي السفر في بي بي سي وبعض سلطات السفر المستدامة الرائدة في العالم، مثل منظمة السفر العالمية التابعة للأمم المتحدة، والسفر المستدام الدولي، وتحالف السفر الأسود ومجلس السفر والسياحة العالمي.