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إضراب سائقي الشاحنات السورية في معبر نصيب

22 يناير 2025
إضراب سائقي الشاحنات السورية في معبر نصيب

وطنا اليوم:شهد معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن إضرابًا لسائقي الشاحنات السورية، احتجاجًا على الضرائب المرتفعة التي يفرضها الجانب الأردني على الشاحنات السورية، في حين تُعفى الشاحنات الأجنبية من ضرائب مماثلة.
ونقلت وسائل إعلام سورية أن مئات الشاحنات تجمعت في المعبر، حيث طالب السائقون الجانب السوري بفرض ضرائب على الشاحنات الأجنبية تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. وأشار أحد السائقين إلى أن الضرائب الباهظة دفعت التجار لتفضيل الشاحنات الأجنبية، مما أثر على مصدر رزقهم.
كما تزامن الإضراب مع احتجاجات من بعض المواطنين والسائقين على عدم محاسبة موظفي المعبر السابقين الذين اتُهموا بفرض إتاوات ورشاوى لتسهيل المعاملات.
وانتهى الإضراب بعد تدخل الأمن العام السوري، حيث تم فض الاعتصام باستخدام إطلاق نار في الهواء لتهدئة الوضع.


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