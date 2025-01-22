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السعايدة : بيانات تكشف وجود 925 ألف عامل وافد بالأردن

22 يناير 2025
السعايدة : بيانات تكشف وجود 925 ألف عامل وافد بالأردن

وطنا اليوم:حول النائب عارف السعايدة سؤاله لوزير العمل بشأن العمالة الوافدة في الأردن، إلى استجواب لعدم قناعته بإجابة الوزير خالد البكار.
وكان انتقد النائب عارف السعايدة تصريحات وزير العمل في الاجابة على سؤال له، بأن عدد العمالة الوافدة في الأردن الحاصلة على تصاريح عمل يبلغ 2800 ألف عامل.
وقال السعايدة خلال جلسة النواب اليوم الاربعاء، إن بيانات السفارة المصرية في عمّان تشير إلى وجود 925 ألف عامل وافد في المملكة.
واستهجن السعايدة، أن يصرح بعدد العمالة الوافدة في الأردن 288 ألف عامل، مؤكدا أن البلقاء وحدها فيها نصفهم.
وكان قال وزير العمل خالد البكار في إجابته على سؤال السعايدة، إن الأمر يحتاج الى تحديد تعريف واضح لمعنى العمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أنه من مفهوم وزارة العمل فإن العمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة تعني العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل فعّالة والعمالة الوافدة التي كانت حاصلة على تصاريح عمل ولم تقم بتجديدها، حيث تشير أرقام الوزارة بأن هناك حوالي (288) ألف عامل وافد حاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول وحوالي (53) ألف عامل وافد انتهت تصاريح عملهم بعد تاريخ 2021/6/1 ولم يعملوا على تجديد تصاريح عملهم.


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