حضانة مستشفى حكومية بلا حد أدنى للأجور ولا ضمان اجتماعي

وطنا اليوم:كشفت اجابة وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، على سؤال النائب خالد ابو حسان، عن وجود حضانة اطفال في مستشفى اليرموك الحكومي بمحافظة إربد، غير ملتزمة بالحد الأدنى للأجور للعاملين فيها، وعدم إشراكهم بالضمان الاجتماعي.

وبحسب إجابة وزير الصحة الهواري، فإن معدل الرواتب للعاملات في الحضانة يتراوح بين 220 إلى 250 دينارا شهريا، مشيرا إلى أن الحضانة تتبع إداريا لمستشفى اليرموك، وتراقب عليها مديرية التنمية الاجتماعية في لواء بني كنانة.

وقال، إن عدد المربيات في الحضانة هو 5، ويتقاضين رواتبهن من الاقساط الشهرية المدفوعة عن كل طفل موجود في الحضانة ومن ذوي الاطفال مباشرة.

وأضاف الوزير في إجابته، انه لم يتم اشراك المربيات بالضمان الاجتماعي بسبب شح الايرادات وتذبذب عدد الاطفال بشكل مستمر.

انتقد النائب خالد أبو حسان الترهل الإداري الموجود في الإدارات الحكومية، وذلك بعد أن أثار تحت القبة ملف الحضانة داخل مستشفى اليرموك في لواء بني كنانة بإربد .

وطالب أبو حسان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بضرورة فرض غرامات بأثر رجعي على وزارة الصحة في هذا الملف ، مشيراً إلى أن الضمان الاجتماعي يقوم بهذا الإجراء لمؤسسات القطاع الخاص ، ولابد أيضاً من القيام لوزارة الصحة ، ومنح المربيات حقوقهن وإدراجهن في الضمان.