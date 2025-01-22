الحكومة: عدم صرف أيّ مبالغ لأعضاء اللِّجان الحكوميَّة حال انعقادها خلال الدَّوام الرسمي

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء، الأربعاء، عدم صرف أيّ مبالغ ماليَّة أو مكافآت أو بدلات للموظَّفين من أعضاء اللِّجان الحكوميَّة في حال كان انعقاد أعمال هذه اللِّجان خلال أوقات الدَّوام الرَّسمي.

وقرر مجلس الوزراء أيضا، الموافقة على إعادة تشكيل لجنة مراجعة شكاوى الشراء لغايات رفع مستوى الشفافيَّة وإدخال أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم خبرة في المشتريات الحكومية.

واتخذ مجلس الوزراء، قرارات تتعلَّق بمنظومة تحديث القطاع العام وتطوير عمل المؤسَّسات الحكوميَّة، منها الموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2024.

ووافق المجلس، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025.