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الصفدي: مصر دولة مؤثرة في المنطقة وتنسيقنا معها بأعلى المستويات

منذ 12 ثانية
الصفدي: مصر دولة مؤثرة في المنطقة وتنسيقنا معها بأعلى المستويات

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عمق العلاقات الأردنية المصرية وتطابقها في عديد الملفات خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وقضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
حديث الصفدي جاء لدى استقباله في مجلس النواب اليوم الاربعاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ المصري حازم عمر، بحضور رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقى رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، والعين علي العايد مقرر اللجنة في مجلس الأعيان، والسفير المصري في عمان محمد سمير.
وأكد الصفدي أن العلاقات بين البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تشكل نموذجا لشكل العلاقة القائمة على الثقة والتنسيق والتقدير المتبادل.
َوقال الصفدي إن مصر دولة مؤثرة في المنطقة وتنسيقنا معها في أعلى المستويات ودورها رئيسي في القضية الفلسطينية، ونحن في الأردن ننظر للقضية الفلسطينية على أنها قضيتنا وقضية الأمة المركزية ما يستوجب تنسيق المواقف في المرحلة المقبلة بعد وقف العدوان على غزة.
من جهته أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ المصري على متانة علاقات الاخوة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تطويرها على الصعد كافة، مشيراً الى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني خدمة للقضايا العربية وبالذات القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.


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