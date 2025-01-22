عمان الاهلية بالمرتبة 401 – 500 عالمياً والأولى محلياً في الأعمال والإقتصاد والثانية في الحاسوب وفق تصنيف التايمز2025

وطنا اليوم:حققت جامعة عمان الأهلية إنجازاً أكاديمياً جديداً يعززمكانتها العالمية، حيث تبوأت مراكز متقدمة في تصنيف التايمز العالمي للموضوعات

(THE Subject Rankings) لعام 2025

في عدة مجالات أكاديمية بارزة، على النحو التالي:

· الأعمال والاقتصاد: احتلت الجامعة المرتبة الأولى على مستوى الجامعات الأردنية كافة، وصُنفت ضمن الفئة (401-500) عالمياً. ويشمل هذا التخصص كلية إدارة الأعمال وكلية إدارة الضيافة والسياحة.

· تقنية المعلومات: جاءت الجامعة في المرتبة الأولى بين الجامعات الخاصة والثانية محلياً بعد الجامعة الأردنية، وصُنفت ضمن الفئة (401-500) عالمياً. ويشمل هذا المجال كلية تقنية المعلومات، وكلية الهندسة بتخصص هندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

· علوم الطب والصحة: تصدرت الجامعة الجامعات الخاصة وحلت الثالثة محلياً بعد الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وصُنفت ضمن الفئة (601-800) عالمياً. وتشمل هذه الفئة كليات طب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية المساندة، وكلية الهندسة بتخصص الهندسة الطبية، وكلية التكنولوجيا الزراعية.

ويُشار إلى أن جامعة عمان الأهلية قد حققت تصنيفاً ضمن الفئة (600-800) عالمياً في تصنيف التايمز العالمي كأول دخول لها في هذا التصنيف، كما احتلت المرتبة الأولى بين الجامعات الخاصة في تصنيف البحوث متعددة التخصصات ضمن الفئة (251-300).

بالإضافة إلى ذلك، تصدرت الجامعات الخاصة في تصنيف “كيو أس” العالمي ضمن الفئة (801-850)، واحتلت المرتبة 28 على المستوى العربي بالتايمز، والمرتبة 16 عربياً في تصنيف اتحاد الجامعات العربية.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الالتزام المستمر بتطوير منظومة البحث العلمي وربط مخرجاته بأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تصنيف التايمز يُعد من أهم التصنيفات العالمية التي تُقيم جودة التعليم والبحث العلمي بناءً على التأثير البحثي والأكاديمي، ووجه شكره إلى أسرة الجامعة من الأكاديميين والإداريين والطلبة والشركاء، مشدداً على أهمية الاستمرار في تحقيق الريادة والتميز الأكاديمي.

فيما أشار رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني، إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام جامعة عمان الأهلية بتطوير منظومة بحثية مبتكرة ترتكز على التميز الأكاديمي الذي يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة تعمل على استقطاب الطلبة والباحثين من مختلف أنحاء العالم، كما ويبرز دورها المحوري في دعم اقتصاد المعرفة والمساهمة في تطوير قطاع التعليم العالي الأردني انسجاماً مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي؛ وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الأردنية على الصعيد العالمي.

وأكد الحوراني أن العام الحالي سيشهد قفزة نوعية غير مسبوقة في الجامعة وكلياتها الأكاديمية ومراكزها العلمية من خلال التوجه نحو التعليم التقني التطبيقي، وتعزيز الشراكات العالمية مع الصناعة ومراكز البحوث العالمية لضمان وصول الجامعة إلى أفضل 500 جامعة عالمية في التصنيفات العالمية لتصبح أيقونة الجامعات العربية والعالمية.

رابط النتائج:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject