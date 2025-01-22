الفراية : لا نملك إمكانات حاليًا لبناء ملاجئ كوارث في الأردن

وطنا اليوم:رد وزير الداخلية مازن الفراية على الأسئلة النيابية التي تقدمت بها النائب ديمة طهبوب، بشأن خطط الأردن للتعامل مع المتغيرات السياسية والأمنية الداخلية والخارجية.

وأوضح الفراية أن الجهات العسكرية والأمنية قد أعدت خططًا شاملة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، مشيرًا إلى أن هذه الخطط تعد سرية.

وفي سياق آخر، ذكر الفراية أن التمرين الوطني الشامل “درب الأمان/4” قد انطلق مؤخرًا تحت إشراف المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

وأوضح أن هذا التمرين يهدف إلى تقييم جاهزية الأجهزة الأمنية ومدى استعدادها للتعامل مع الأزمات، حيث يُنفذ على عينة من المواطنين.

وبخصوص الملاجئ، أفاد الفراية بأن الأردن لا يمتلك ملاجئ محصنة ضد الكوارث بسبب محدودية الإمكانات المالية.

وأضاف أن الحكومة قامت بإنشاء مركز إيواء يتسع لحوالي 6 آلاف شخص، رغم وجود خطط لبناء مرافق إضافية في الشمال والجنوب، إلا أن نقص التمويل حال دون تنفيذ هذه المشاريع.

كما أكد الفراية أن الأردن يمتلك قوات وأجهزة أمنية كافية للتعامل مع أي أزمة، وأن الهدف من التمارين ليس استعراض القوة، بل اكتشاف الفجوات والعمل على معالجتها.

وأوضح أن الدفاع المدني يعكف على وضع خطط لمعالجة أي مشاكل قد تظهر أثناء التمرين.

واكتفت النائب ديمة طهبوب برد وزير الداخلية على الأسئلة التي تقدمت بها.