كتلة جبهة العمل الإسلامي تكشف عن مشاريع ل13 قانونا تقدمت بها لمجلس النواب

وطنا اليوم:عقدت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا في مبنى مجلس النواب، أعلنت خلاله عن مشاريع القوانين التي تقدمت بها الكتلة لمجلس النواب بهدف تعديلها أو إلغائها وعلى رأسها المطالبة بإلغاء قانون تطبيق معاهدة السلام.

وسلط رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي الضوء بشكلٍ مفصل على عدد من مشاريع القوانين المهمّة التي تقدمت بها الكتلة للمجلس، ومنها (اقتراح بتعديل قانون الأسرة المالكة)، و(اقتراح بتعديل قانون الضريبة العامّة على المبيعات)، و(اقتراح بتعديل قانون تسليم المجرمين لعام 1927)، و(اقتراح بتعديل قانون الملكية العقارية)، و(اقتراح بتعديل قانون منع الإرهاب)، و(اقتراح بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون محاكم الصلح)، و(اقتراح بتعديل قانون محكمة أمن الدولة)، و(اقتراح بتعديل قانون الجرائم الاقتصادية)، و(اقتراح بتعديل قانون استقلال القضاء)، و(اقتراح بتعديل قانون الاتصالات)، و(اقتراح بإلغاء قانون تطبيق معاهدة السلام).