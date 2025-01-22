نواب يوزعون الشوكولاتة تحت القبة ابتهاجًا بانتصار غزة

وطنا اليوم:وزع نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي ” الإصلاح “، اليوم الأربعاء، ” شوكولاتة ” تحت القبة خلال جلسة النواب الرقابية ؛ فرحًا بانتصار المقاومة على الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وشاركت عدد من زميلات النائب ديمة طهبوب بحمل “صواني” الشوكولاتة وتوزيعها تحت قبة البرلمان، في مشهد يعكس الفرحة والتضامن مع صمود الشعب الفلسطيني

وثمن النواب الدور الأردني الرسمي والشعبي المناصر للشعب الفلسطيني من خلال كسر الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية عبر الانزالات الجوية والقوافل البرية، بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية.

كما أثنى النواب على مواقف الملك عبدالله الثاني وتحركاته الدبلوماسية مكثفة لنصرة القضية الفلسطينية، ودور وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خلال المحافل الدولية.