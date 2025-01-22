بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

نواب يوزعون الشوكولاتة تحت القبة ابتهاجًا بانتصار غزة

منذ 6 ثواني
نواب يوزعون الشوكولاتة تحت القبة ابتهاجًا بانتصار غزة

وطنا اليوم:وزع نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي ” الإصلاح “، اليوم الأربعاء، ” شوكولاتة ” تحت القبة خلال جلسة النواب الرقابية ؛ فرحًا بانتصار المقاومة على الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وشاركت عدد من زميلات النائب ديمة طهبوب بحمل “صواني” الشوكولاتة وتوزيعها تحت قبة البرلمان، في مشهد يعكس الفرحة والتضامن مع صمود الشعب الفلسطيني
وثمن النواب الدور الأردني الرسمي والشعبي المناصر للشعب الفلسطيني من خلال كسر الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية عبر الانزالات الجوية والقوافل البرية، بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية.
كما أثنى النواب على مواقف الملك عبدالله الثاني وتحركاته الدبلوماسية مكثفة لنصرة القضية الفلسطينية، ودور وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خلال المحافل الدولية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:52

أبطال أوروبا.. صلاح يعادل رقم هنري ويقود ليفربول لدور الـ16

11:40

في مناقشة قانون لشؤون المرأة .. العرموطي: سيدمر الأسرة الأردنية

11:29

بلدية الكرك تضبط نصف طن من التمور مليئة بالحشرات

11:18

البنك الأوروبي للتنمية يرفع استثماراته في الأردن إلى 2.2 مليار يورو

11:11

السمك يهرب.. تصريح وزير يشعل موجة انتقادات بين المغاربة

11:05

أنغام تحسمها: أنا صوت مصر.. وهذه رسالتي إلى شيرين

10:52

متمسكا بوصافة الأبطال .. ريمونتادا إعجازية لبرشلونة على بنفيكا

10:23

وفيات الاربعاء 22-1-2025

10:20

سوريا والأردن ضمن مقاربات جديدة

10:17

الأشغال تطرح مشروعات اللامركزية لضمان إنهاء العمل فيها قبل نهاية العام

10:10

ترامب: بولتون غبي ساهم بتفجير الشرق الأوسط وقتل الكثيرين

10:01

عدوان الاحتلال على جنين يدخل يومه الثاني.. شهداء وإصابات واعتقالات

وفيات
وفيات الاربعاء 22-1-2025وفيات الثلاثاء 21-1-2025اللواء المتقاعد عامر محمد جلوق في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-1-2025وفيات الأحد 19-1-2025