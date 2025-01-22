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بلدية الكرك تضبط نصف طن من التمور مليئة بالحشرات

منذ 16 ثانية
بلدية الكرك تضبط نصف طن من التمور مليئة بالحشرات

وطنا اليوم:ضبط قسم مراقبة الاسواق في بلدية الكرك الكبرى زهاء نصف طن من التمور غير صالحة للاستهلاك لاحتوائها على الحشرات والعث وذلك في احد المحال التجارية العاملة ضمن منطقة عمل البلدية، بحسب رئيس القسم سند الحوراني.
وبين الحوراني ان تم مصادرة الكمية المضبوطة واتلافها وفق الطرق المتبعة في مثل هذه الحالة اضافة الى اتخاذ الاجراءات بحق صاحب المحل تبعا المقتضى القانوني
وأشار إلى ان هذا يأتي في اطار الحملات التفتيشية المستمرة التي تقوم بها البلدية لضمان سلامة الغذاء الذي يباع للمواطنين وللتأكد من التزام اصحاب المحال التجارية بشروط الصحة والسلامة العامة
وحث التجار عدم شراء المواد الغذائية والتموينية لبيعها في متاجرهم دون التاكد من صلاحيتها للاستهلاك مع ضرورة اتباعهم الطرق السليمه في التخزين والتبريد تجنبا لتعريض انفسهم للمخالفات والمساءلات القانونية، كما دعا المواطنين الى الابلاغ عن اية مخالفة ليصار الى ضبطها والتعامل معها.


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