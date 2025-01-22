الأشغال تطرح مشروعات اللامركزية لضمان إنهاء العمل فيها قبل نهاية العام

وطنا اليوم:تمكنت وزارة الأشغال العامة والإسكان من تسهيل إجراءات طرح عطاءات مجالس المحافظات “اللامركزية”، حيث تطرح مع بداية العام وقبل انتهاء الإجراءات الدستورية لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة.

وكان تأخر طرح مشروعات “اللامركزية” يتسبب بتأخر إنجاز المشاريع قبل انتهاء السنة المالية مما يعني إعادة المخصصات المرصودة لتلك المشاريع الى الخزينة، مع ما يرافق ذلك من تعقيدات مالية وقانونية تؤثر على عمل مجالس المحافظات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد وافق أخيرا، على السير بطرح عطاءات الموازنة الرأسمالية للمحافظات اللامركزية للعام الحالي، قبل إقرار الموازنة العامة وذلك لضمان طرح العطاءات مبكرا وتفادي تأخر المشروعات.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن قد وجه جميع مديريات الوزارة في المحافظات الى إنهاء الدراسات الخاصة بالمشروعات قبيل نهاية العام الماضي، لضمان المباشرة بطرح العطاءات وبدء تنفيذها والانتهاء منها خلال العام الحالي وعدم تراكم اي مستحقات للمقاولين.

وكشفت الوزارة عن إدراج 236 مشروعا للعام الحالي ضمن موازنة مجالس المحافظات ليتم طرحها أولا بأول مع إنهاء الدراسات واستكمال الإجراءات فيها.

ووفقا لبيانات وزارة الأشغال، توزعت العطاءات المدرجة ضمن موازنة العام الحالي في كل من مديرية أشغال اربد 34 عطاء، وفي أشغال الرمثا 6 عطاءات، وفي أشغال عجلون 28 عطاء، وفي أشغال جرش 18 عطاء.

أما مديرية أشغال المفرق 6 عطاءات، ومديرية أشغال العاصمة 11 عطاء، ومديرية أشغال محافظة البلقاء 33 عطاء، ومديرية أشغال محافظة الزرقاء 13 عطاء، وفي مديرية أشغال محافظة مادبا 24 عطاء، وفي مديرية أشغال الكرك 20 عطاء، وفي مديرية أشغال الطفيلة 14 عطاء، وفي مديرية أشغال معان 16 عطاء، وفي مديرية أشغال لواء البتراء 4 عطاءات، ومديرية أشغال محافظة العقبة 9 عطاءات.