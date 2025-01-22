عدوان الاحتلال على جنين يدخل يومه الثاني.. شهداء وإصابات واعتقالات

وطنا اليوم:فيما بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، كشف مسؤول إسرائيلي مساء الثلاثاء أن العملية شمال الضفة قد تستمر لأشهر.

وقال في تصريحات نقلتها “القناة 14” إن “ما فعلناه في غزة سيتكرر في عمليتنا شمال الضفة”.

في حين قال المتحدث باسم حركة فتح، إياد أبو زنيط إن “إسرائيل تريد تحويل الضفة الغربية إلى غزة ثانية”.

من جانبه، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن العملية هدفها “القضاء على الإرهاب وتعزيز الأمن بالضفة”.

وقال إن “قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أطلقت الثلاثاء عملية عسكرية واسعة النطاق ومهمة في جنين، وهذه خطوة أخرى نحو تحقيق الهدف الذي حددناه وهو تعزيز الأمن في الضفة”.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، العدوان على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، في وقت شن الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات واسعة لمناطق مختلفة من الضفة تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين.

وفجر اليوم الأربعاء، انتشرت قوات إسرائيلية معززة داخل وفي محيط مخيم جنين، فيما واصلت الجرافات عمليات تخريب البنية التحتية والشوارع.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان بعد دهم منازلهم داخل مخيم جنين، بينهم مصاب.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة نحو 40 آخرين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومحيطها.

وشنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة، تخللتها اعتقالات، بعد عمليات دهم للمنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إلى جانب التحقيق الميداني، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.