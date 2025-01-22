بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تحذيرات من رياح خطرة وحرائق جديدة في لوس أنجلوس

منذ 4 ثواني
تحذيرات من رياح خطرة وحرائق جديدة في لوس أنجلوس

وطنا اليوم:حذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار الرياح الخطرة التي تضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية لمدة يومين إضافيين على الأقل، كما اندلعت حرائق جديدة الثلاثاء، واستمرت حرائق ضخمة في منطقة لوس أنجلوس بالاشتعال للأسبوع الثالث على التوالي.
كما استعد المسؤولون لحماية الأحياء المحترقة من خطر جريان الرماد السام في حال هطول الأمطار المتوقعة نهاية هذا الأسبوع.
وأفادت تقارير بأن الرياح هدأت بعض الشيء بعد ظهر الثلاثاء بعد أن بلغت سرعتها 96 كيلومترا في الساعة في العديد من المناطق.
ومع ذلك، يتوقع أن تعود الأجواء العاصفة اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكره رايان كيتل، خبير الأرصاد الجوية في مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في لوس أنجلوس.
وقال كيتل “إذا اندلع حريق، فقد ينتشر بسرعة كبيرة”.
وتم تمديد تحذيرات “العلم الأحمر”، التي تشير إلى خطر حرائق حرج، حتى الساعة الثامنة من مساء الخميس في مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا.
وأفاد ديفيد أكونا، المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، بأن تمركز شاحنات الإطفاء والطائرات المخصصة لإسقاط المياه في جميع أنحاء المنطقة ساعد الفرق على إخماد عدة حرائق صغيرة اندلعت في مقاطعتي لوس أنجلوس وسان دييغو بسرعة.
وكانت الحرائق المدمرة التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا وتحديدا في مقاطعة لوس أنجلوس لحوالي 11 يوما هي الأكبر من نوعها في الولاية منذ 40 عاما، وخلفت خسائر اقتصادية قدرت بنحو 275 مليار دولار.
وحسب معطيات مختبر سيلفيس بجامعة ويسكونسن، فإن الدمار الذي خلّفته الحرائق في منطقتي باليساديس وإيتون بالمنطقة الحضرية في كاليفورنيا تعد الأكبر من نوعها بالولاية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، من حيث المساحة الحضرية المدمرة، وذلك تحت تأثير الرياح القوية القادمة من المحيط الهادي.
وبحسب القياسات، التهمت حرائق باليساديس وإيتون حوالي 10.36 كيلومترات مربعة، من المناطق المكتظة بالسكان في لوس أنجلوس، مما يعادل ضعف المساحة الحضرية المدمرة جراء حريق وولسي بالمنطقة في 2018.
كما لقي ما لا يقل عن 25 شخصا مصرعهم في حرائق الغابات التي اندلعت بمنطقة باسيفيك باليساديس صباح 7 يناير/كانون الثاني الجاري، وانتشرت بسرعة إلى المناطق المحيطة، وخاصة إيتون وهيرست وسانست ووودلي، بحسب أحدث محصلة رسمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:33

القناة 13 الإسرائيلية: منفذ عملية الطعن بتل أبيب أميركي من أصل مغربي

04:27

السلطات الأمريكية تبدأ عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

03:14

تصريحات جديدة لترامب بشأن أزمة أوكرانيا

01:23

الأرصاد الاردنية تزف خبرا سارا لعشاق الشتاء

00:35

رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة وزير الإغاثة الفلسطيني

23:11

حقيقة الحجز على أموال نادي الحسين إربد

22:06

إصابة 4 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في جنين

21:11

الخيرية الهاشمية”: نعمل على إيصال مساعدات إلى غزة بأكبر قدر ممكن

20:38

القوات المسلحة تحتفل بيوم الشجرة

20:34

سمو ولي العهد يشارك في الاجتماع 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي

20:24

رسائل إسرائيلية على هواتف المقدسيين تطالبهم بمغادرة الضفة

20:16

سموتريتش: سنستبدل القيادة العسكرية تمهيدا لاستئناف الحرب

وفيات
وفيات الثلاثاء 21-1-2025اللواء المتقاعد عامر محمد جلوق في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-1-2025وفيات الأحد 19-1-2025وفيات الجمعة 17-1-2025