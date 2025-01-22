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السلطات الأمريكية تبدأ عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

منذ 4 ثواني
السلطات الأمريكية تبدأ عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

وطنا اليوم_أعلن مسؤول أمن الحدود في إدارة الرئيس دونالد ترامب، توماس هومان، إن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بدأت عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الأمريكية تمهيدا لترحيلهم.

 

وقال هومان لشبكة “CNN”: “إن إدارة الهجرة والجمارك باتت تطبق القانون اليوم”

 

وأضاف: “كما قلت، إننا نركز على التهديدات التي تواجه الأمن العام”.

 

وتابع: “سوف تكون هذه أولويتنا. لذا فإن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عادوا إلى العمل”.

 

ومع ذلك، رفض هومان وصف تصرفات إدارة الهجرة والجمارك بأنها “مداهمات”، قائلا إنها عمليات تطبيق القانون.

 

وبحسب قوله فإن موظفي الخدمة يعرفون بالضبط كيف يعملون بشكل مخطط جدا ومهمتهم هي اعتقال المهاجرين غير الشرعيين ذوي السجلات الإجرامية وأولئك الذين يشكلون تهديدا للأمن العام.

 

وتابع: “هذا يحدث في جميع أنحاء البلاد. لن أعطيك مواقع محددة لكن الإدارة عادت إلى العمل اعتبارا من اليوم، وهو ما لم يتمكنوا من القيام به لسنوات”.


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