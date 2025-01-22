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تصريحات جديدة لترامب بشأن أزمة أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
تصريحات جديدة لترامب بشأن أزمة أوكرانيا

وطنا اليوم_قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إنه سينظر في فرض عقوبات جديدة على روسيا في حال رفض نظيره فلاديمير بوتين التفاوض مع أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وفي رد على سؤال عن إمكانية فرض المزيد من العقوبات على روسيا في حال لم يحضر بوتين إلى طاولة المفاوضات، أجاب ترامب خلال لقاء مع الصحافيين في البيت الأبيض: “يبدو الأمر كذلك”.

 

وأضاف: سندرس موضوع إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا ونرى كيف تسير الأمور.

 

وشدد ترامب على ضرورة أن يقدم الاتحاد الأوروبي المزيد لأوكرانيا.

 

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه طلب من نظيره الصيني المساعدة في تسوية أزمة أوكرانيا.


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