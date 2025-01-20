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وزارة الأوقاف تدعو إلى أداء صلاة الاستسقاء الجمعة المقبل
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الأمن: الفيديو المتداول لدهس سيدة وبناتها الثلاث وقع السبت الماضي
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عربي دولي
حماس: ننعى الشهيد المغربي البطل منفذ العملية في تل ابيب
21 يناير 2025
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24 ساعة
23:35
رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة وزير الإغاثة الفلسطيني
23:11
حقيقة الحجز على أموال نادي الحسين إربد
22:06
إصابة 4 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في جنين
21:11
الخيرية الهاشمية”: نعمل على إيصال مساعدات إلى غزة بأكبر قدر ممكن
20:38
القوات المسلحة تحتفل بيوم الشجرة
20:34
سمو ولي العهد يشارك في الاجتماع 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي
20:24
رسائل إسرائيلية على هواتف المقدسيين تطالبهم بمغادرة الضفة
20:16
سموتريتش: سنستبدل القيادة العسكرية تمهيدا لاستئناف الحرب
19:39
وزارة الأوقاف تدعو إلى أداء صلاة الاستسقاء الجمعة المقبل
19:34
الأمن: الفيديو المتداول لدهس سيدة وبناتها الثلاث وقع السبت الماضي
19:30
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الفايز والعبيدات
19:27
الدكتور حسن مبيضين مستعد للتدريس مجانا في غزة
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منوعات
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اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
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