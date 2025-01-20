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حماس: ننعى الشهيد المغربي البطل منفذ العملية في تل ابيب

21 يناير 2025
حماس: ننعى الشهيد المغربي البطل منفذ العملية في تل ابيب

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